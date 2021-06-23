***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 09:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.06.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.753196 TL dir. 22.06.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.62 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.06.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943685
BIST
10:361.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:368,6244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:3610,2975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0366
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:36493,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,00
|Açılış
|: 493,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CEOEM
|14,98
|23.875.460
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|30.126.210
|% 9,97
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|EUYO
|4,58
|4.399.179
|% 8,53
|
|VKFYO
|7,17
|11.675.939
|% 7,50
|
|BOBET
|5,09
|28.348.889
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|6,01
|557.452
|% -4,15
|
|EUKYO
|8,59
|3.158.935
|% -4,02
|
|BERA
|14,37
|31.643.222
|% -3,88
|
|THYAO
|14,77
|212.777.127
|% 0,07
|
|GARAN
|8,34
|159.692.002
|% 0,24
|
|HALKB
|5,22
|141.708.013
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,20
|113.692.246
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,40
|94.347.220
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,20
|113.692.246
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|59.962.509
|% 1,86
|
|HALKB
|5,22
|141.708.013
|% -0,95
|
|GARAN
|8,34
|159.692.002
|% 0,24
|
|THYAO
|14,77
|212.777.127
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6218
|8,6244
|% -0,29
|
|Euro
|10,2928
|10,2975
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0205
|12,0808
|% -0,07
|
|Frank
|9,3565
|9,4129
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% -0,29
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,50
|
Seans Raporu
10:36
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-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 33 artarak (% 0.61 ) 1, 535
-
10:50XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 2, 153.00 milyon TL de
-
10:49VAKFN
Yüzde 6.91 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 335, 256 adet işlem
-
10:48FLAP
Yüzde 5.65 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 372, 678 adet işlem
-
10:47RTALB
Yüzde 6.48 oranında artışla 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 090 adet işlem