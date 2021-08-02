***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 11:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.07.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.786171 TL dir. 30.07.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.22 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.07.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954073
BIST
14:061.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:068,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0745
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:069,9741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0624
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9258
14:06486,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,77
|Açılış
|: 486,47
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KTSKR
|24,22
|19.757.334
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|16.904.654
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.341.888
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.050.302
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|129.825.695
|% -9,97
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,22
|600.978.235
|% -7,66
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KSTUR
|216,10
|74.346
|% -6,04
|
|KARSN
|4,22
|600.978.235
|% -7,66
|
|GARAN
|8,56
|522.770.865
|% 0,47
|
|ASELS
|15,91
|481.477.641
|% 2,58
|
|THYAO
|12,94
|376.512.929
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,44
|338.896.057
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|338.896.057
|% 2,09
|
|KARSN
|4,22
|600.978.235
|% -7,66
|
|ODAS
|1,32
|173.653.129
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,81
|210.156.959
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|90.427.626
|% -0,76
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3599
|8,3636
|% -0,88
|
|Euro
|9,9459
|9,9741
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,5938
|11,6519
|% -0,87
|
|Frank
|9,2038
|9,2593
|% -0,80
|
|Riyal
|2,2235
|2,2346
|% -0,88
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,11
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.286
|-29,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-47,79
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-23,11
|
|Çeyrek
|776
|794
|-11,56
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-1,03
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:19IDGYO
Yüzde 7.67 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 042, 530 adet işlem
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 4 artarak (% 0.29 ) 1, 505
-
14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, KARSN
-
14:18XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 7, 054.00 milyon TL de
-
14:18TUCLK
Yüzde 6.42 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 950, 229 adet işlem