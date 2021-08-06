***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2021 10:26
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.08.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.802298 TL dir. 05.08.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.16 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.08.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955275
BIST
11:081.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:088,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0810,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1783
En Düşük
10,0744
11:08496,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,35
|Açılış
|: 496,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PENTA
|48,78
|6.863.446
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.243.033
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.765.580
|% 9,82
|
|DNISI
|13,59
|31.446.008
|% 9,16
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|EDIP
|4,43
|13.326.325
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.988.345
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,78
|48.305.162
|% -8,10
|
|SELVA
|7,50
|16.242.952
|% -6,72
|
|METUR
|4,21
|49.332.824
|% -6,24
|
|GENIL
|12,88
|526.005.389
|% 8,97
|
|GARAN
|9,34
|497.983.323
|% 0,86
|
|THYAO
|12,90
|346.069.934
|% 1,10
|
|SASA
|30,42
|330.105.377
|% 2,56
|
|IZMDC
|2,89
|183.331.060
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,84
|151.911.502
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,89
|183.331.060
|% -3,34
|
|GARAN
|9,34
|497.983.323
|% 0,86
|
|GENIL
|12,88
|526.005.389
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,50
|91.977.742
|% 0,40
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5805
|8,5836
|% 0,75
|
|Euro
|10,1243
|10,1783
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9056
|11,9653
|% 0,63
|
|Frank
|9,4200
|9,4768
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2814
|2,2928
|% 0,72
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,84
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,29
|
Seans Raporu
11:08
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-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 16 artarak (% 0.34 ) 1, 544
-
11:22XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 4, 101.00 milyon TL de
-
11:22DNISI
Yüzde 9.00 oranında artışla 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 738 adet işlem
-
11:20KRONT
Yüzde 5.80 oranında artışla 58.35 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 632 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 1, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 3, 971.00 milyon TL de