***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 13:41
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.09.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.864459 TL dir. 10.09.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.16 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.09.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963390
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
18:059,9734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0386
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:05487,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,94
|Açılış
|: 487,05
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YESIL
|2,42
|144.173.392
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.959.436
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.510.785
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.509.215
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.445.448
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|10.887.691
|% -7,92
|
|EUHOL
|2,77
|54.862.273
|% -6,73
|
|DOGUB
|6,58
|19.032.222
|% -6,27
|
|GARAN
|9,38
|1.433.263.372
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|SISE
|8,61
|664.079.634
|% 0,82
|
|BRLSM
|10,47
|614.455.682
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,90
|584.740.507
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|GARAN
|9,38
|1.433.263.372
|% -1,16
|
|SISE
|8,61
|664.079.634
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|139.175.878
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|92.327.189
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4362
|8,4379
|% -0,21
|
|Euro
|9,9663
|9,9718
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6460
|11,7044
|% -0,18
|
|Frank
|9,1229
|9,1779
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2422
|2,2535
|% -0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN