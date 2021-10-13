***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 09:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.887944 TL dir. 12.10.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğini
n "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 12.10.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970097
BIST
11:191.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:199,0265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:1910,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:19512,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,53
|Açılış
|: 512,91
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:17
|LUKSK
|49,50
|8.751.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|81,30
|124.663.111
|% 5,65
|
|MERIT
|24,42
|26.422.239
|% 5,44
|
|FROTO
|169,90
|363.281.250
|% 5,20
|
|OZBAL
|17,98
|41.777.832
|% 4,84
|
|PRKAB
|19,17
|4.020.198
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|41.819.661
|% -9,88
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KZBGY
|27,72
|33.869.791
|% -5,71
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,40
|658.982.493
|% 2,86
|
|FROTO
|169,90
|363.281.250
|% 5,20
|
|GARAN
|9,53
|325.543.792
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,89
|298.189.798
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,84
|244.870.548
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,84
|244.870.548
|% 0,55
|
|ODAS
|1,48
|30.207.284
|% -0,67
|
|ZOREN
|1,55
|17.795.625
|% 2,65
|
|ALBRK
|1,82
|16.243.101
|% 1,68
|
|TRGYO
|3,85
|29.035.918
|% 0,79
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0214
|9,0253
|% -0,11
|
|Euro
|10,4311
|10,4356
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,2574
|12,3189
|% 0,14
|
|Frank
|9,6779
|9,7362
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3986
|2,4107
|% -0,13
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|8,11
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,33
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:27MANAS
Yüzde 4.52 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 417, 590 adet işlem
-
11:26YEOTK
Yüzde 5.98 oranında artışla 81.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 279 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 44 artarak (% 0.75 ) 1, 536
-
11:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
11:25XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 4, 523.00 milyon TL de