***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 10:34
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.11.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.919002 TL dir. 18.11.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.88 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.11.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978635
BIST
12:271.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:2711,1147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0787
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:2712,5603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|: 12,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:27657,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,90
|Açılış
|: 657,60
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler12:27
|DURDO
|15,84
|21.056.062
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|30.474.655
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.768.728
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|59.287.043
|% 9,96
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.701.976
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,02
|246.664.791
|% -9,61
|
|GMTAS
|2,24
|3.198.563
|% -4,68
|
|IZTAR
|20,60
|2.143.310
|% -2,37
|
|BASGZ
|14,02
|246.664.791
|% -9,61
|
|BERA
|11,32
|154.320.606
|% 6,19
|
|MERCN
|12,35
|93.701.976
|% -9,99
|
|TRILC
|9,39
|77.460.360
|% 2,51
|
|TURSG
|5,07
|76.440.906
|% 2,84
|
|BASGZ
|14,02
|246.664.791
|% -9,61
|
|TURSG
|5,07
|76.440.906
|% 2,84
|
|BERA
|11,32
|154.320.606
|% 6,19
|
|IHLGM
|0,88
|10.111.636
|% 1,15
|
|ZRGYO
|2,34
|24.125.887
|% -0,43
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1047
|11,1147
|% 0,71
|
|Euro
|12,5481
|12,5603
|% -0,03
|
|Sterlin
|14,7458
|14,8197
|% -0,76
|
|Frank
|11,8028
|11,8739
|% -0,67
|
|Riyal
|2,9232
|2,9378
|% -0,39
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,33
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|4.327
|4.394
|-58,00
|
|Tam
|4.308
|4.418
|-67,13
|
|Yarım
|2.082
|2.137
|-32,48
|
|Çeyrek
|1.044
|1.068
|-16,23
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|0,33
|
Seans Raporu
12:27
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29ECZYT
Yüzde 5.02 oranında artışla 43.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 592 adet işlem
-
12:28ENJSA
Yüzde 4.53 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 708, 444 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.71 ) 1, 557
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TETMT, CELHA, FRIGO, RALYH, PRKAB, DITAS, DURDO