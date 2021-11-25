***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/11/2021 tarih 2021/08 sayılı toplantısındaŞirketimiz 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılmasıve Esas Sözleşmesinin 11 inci maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye PiyasasıKurulu'na müracaat edilmiştir.Bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979662BIST