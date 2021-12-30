***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 10:02
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2021 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.002463 TL dir. 29.12.2021 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.87 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 29.12.2021 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987039
BIST
17:141.876
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -19,65
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.867
17:1413,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 0,3868
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
17:1414,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,4330
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
17:14755,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 20,13
|Açılış
|: 755,00
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PRKAB
|57,20
|129.097.697
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|4.102.067
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.641.765
|% 9,99
|
|PSDTC
|27,82
|41.457.208
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|41.457.208
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.477.184
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.543.520
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|87.293.174
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.322.634
|% -9,95
|
|TACTR
|34,98
|1.284.922
|% -9,14
|
|GARAN
|11,58
|2.287.367.512
|% 1,22
|
|EREGL
|28,52
|2.056.193.539
|% -2,60
|
|SASA
|55,05
|1.505.765.780
|% 3,19
|
|THYAO
|20,44
|1.460.019.997
|% -3,04
|
|SISE
|13,61
|1.182.228.712
|% -1,73
|
|YKBNK
|3,52
|741.937.167
|% 1,73
|
|GARAN
|11,58
|2.287.367.512
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,20
|342.506.803
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,80
|284.874.808
|% -0,71
|
|ODAS
|1,35
|128.284.772
|% 1,50
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9596
|13,0347
|% 2,97
|
|Euro
|14,6939
|14,7807
|% 2,74
|
|Sterlin
|17,6777
|17,7664
|% 3,83
|
|Frank
|14,2928
|14,3789
|% 3,63
|
|Riyal
|3,4915
|3,5090
|% 3,82
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-2,77
|
|Altın Gr.
|763
|763
|28,16
|
|Cumhuriyet
|5.055
|5.132
|75,00
|
|Tam
|5.060
|5.192
|106,98
|
|Yarım
|2.446
|2.512
|51,74
|
|Çeyrek
|1.227
|1.256
|25,88
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|0,43
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|-0,10
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27BURCE
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 011 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, TCELL
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 68 kaybederek (% -0.99 ) 1, 671
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, DZGYO, MAALT, PSDTC, ALMAD, PSDTC, PSDTC, KRSTL
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, SEYKM, NIBAS, ASUZU