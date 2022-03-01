***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 14:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.085648 TL dir. 28.02.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.11 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.02.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005726
BIST
15:221.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
15:2213,9134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0688
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:2215,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0140
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:22860,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 9,66
|Açılış
|: 860,24
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:20
|HUBVC
|9,13
|3.151.521
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|187.210.777
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.236.594
|% -9,95
|
|PKENT
|358,20
|12.324.688
|% -6,13
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,08
|13.700.356
|% -4,86
|
|AKFGY
|3,91
|35.821.706
|% -4,63
|
|THYAO
|24,80
|3.092.898.672
|% -3,20
|
|GARAN
|11,51
|2.493.143.188
|% 3,88
|
|EREGL
|32,32
|2.313.882.366
|% 3,99
|
|KRDMD
|11,87
|1.760.861.437
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,62
|1.616.893.389
|% 1,12
|
|YKBNK
|3,62
|1.616.893.389
|% 1,12
|
|GARAN
|11,51
|2.493.143.188
|% 3,88
|
|AKBNK
|7,02
|1.100.863.958
|% -0,14
|
|KRDMD
|11,87
|1.760.861.437
|% 1,19
|
|HUNER
|2,84
|411.689.372
|% 0,00
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9105
|13,9220
|% 0,56
|
|Euro
|15,5611
|15,5949
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,6077
|18,7010
|% 0,41
|
|Frank
|15,1177
|15,2088
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6996
|3,7181
|% 0,46
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|12,10
|
|Altın Gr.
|860
|860
|9,38
|
|Cumhuriyet
|5.712
|5.798
|53,00
|
|Tam
|5.684
|5.828
|52,42
|
|Yarım
|2.747
|2.819
|25,36
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,18
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 51 artarak (% 0.21 ) 2, 191
-
15:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:34XU100
Endeks 1, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 23, 008.00 milyon TL de
-
15:33KARTN
Yüzde 5.17 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 618 adet işlem
-
15:31KONKA
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 616, 256 adet işlem