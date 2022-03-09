***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 10:39
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.127097 TL dir. 08.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.01 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008636
BIST
10:482.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,36
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.046
En Düşük
2.033
10:4814,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1872
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6378
En Düşük
14,4349
10:4816,0211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2167
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
16,0284
En Düşük
15,7698
10:48960,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,84
|Açılış
|: 961,16
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GZNMI
|16,94
|129.117
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|213.308
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|BASGZ
|13,04
|110.551.043
|% 6,97
|
|CLEBI
|190,20
|14.607.912
|% 6,85
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|YUNSA
|14,37
|10.726.816
|% -4,07
|
|NTHOL
|8,99
|26.116.817
|% -4,06
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|KERVN
|0,62
|31.248
|% -3,13
|
|THYAO
|26,28
|1.053.479.595
|% 3,87
|
|KRDMD
|15,04
|946.132.502
|% 3,08
|
|KOZAL
|144,80
|770.254.020
|% 0,14
|
|SISE
|13,50
|755.349.322
|% 4,57
|
|SASA
|54,15
|529.300.313
|% 6,70
|
|KRDMD
|15,04
|946.132.502
|% 3,08
|
|SISE
|13,50
|755.349.322
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,17
|87.829.021
|% 1,88
|
|THYAO
|26,28
|1.053.479.595
|% 3,87
|
|YKBNK
|3,66
|146.493.059
|% 1,10
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6239
|14,6378
|% 1,30
|
|Euro
|15,9816
|16,0211
|% 1,37
|
|Sterlin
|19,1152
|19,2111
|% 1,22
|
|Frank
|15,6769
|15,7713
|% 1,13
|
|Riyal
|3,8847
|3,9042
|% 1,10
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|-6,68
|
|Altın Gr.
|959
|959
|4,84
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,16
|
|B. Petrol
|129
|129
|1,28
|
Seans Raporu
10:48
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-
11:03HURGZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 114, 127 adet işlem
-
11:02SNGYO
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 870, 522 adet işlem
-
11:01KRSTL
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 277, 039 adet işlem
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ASELS, KOZAL
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PGSUS, SISE