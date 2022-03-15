***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 10:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketim göre pay başına net aktif değeri 2.182671 TL dir. 14.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.09 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010494
BIST
11:282.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,91
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.080
11:2814,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:2816,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1051
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:28919,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -8,82
|Açılış
|: 919,09
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TSPOR
|5,73
|230.525.780
|% 9,98
|
|FENER
|28,52
|79.965.476
|% 7,95
|
|HLGYO
|1,85
|58.273.733
|% 7,56
|
|MEPET
|2,72
|13.469.282
|% 7,09
|
|AYEN
|9,68
|29.672.708
|% 6,61
|
|GRSEL
|9,06
|220.332.037
|% -8,21
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,02
|809.470
|% -4,13
|
|KLGYO
|0,93
|26.978.220
|% -4,12
|
|PEKGY
|1,00
|10.329.792
|% -3,85
|
|KRDMD
|15,01
|939.474.647
|% 1,56
|
|GARAN
|11,86
|750.677.042
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|677.288.823
|% 0,64
|
|THYAO
|26,48
|623.702.488
|% -0,53
|
|FROTO
|267,90
|622.341.358
|% -0,11
|
|KARSN
|4,07
|334.515.925
|% 4,63
|
|YKBNK
|3,76
|279.785.372
|% 0,27
|
|ODAS
|1,56
|105.789.433
|% 1,30
|
|GARAN
|11,86
|750.677.042
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,01
|939.474.647
|% 1,56
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7828
|14,7988
|% 0,13
|
|Euro
|16,2676
|16,2934
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,2164
|19,3128
|% 0,22
|
|Frank
|15,7040
|15,7986
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9315
|3,9512
|% 0,01
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-17,40
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-10,75
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,17
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,99
|
Seans Raporu
11:28
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866