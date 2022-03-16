***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 10:36
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.186516 TL dir. 15.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.07 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010777
BIST
13:322.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,39
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
13:3214,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
13:3216,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0815
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
13:32906,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,26
|Açılış
|: 906,15
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler13:30
|PKENT
|436,90
|3.735.058
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.740.716
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.601.378
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.258.886
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,51
|28.916.954
|% 8,56
|
|ORCAY
|23,10
|28.813.201
|% -9,98
|
|ORMA
|26,60
|148.878
|% -7,89
|
|PENTA
|315,80
|44.270.470
|% -5,68
|
|ATSYH
|14,40
|1.511.277
|% -4,64
|
|RAYSG
|12,50
|1.657.829
|% -3,25
|
|THYAO
|27,86
|2.445.677.046
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,61
|1.047.590.359
|% 1,25
|
|FROTO
|282,30
|697.526.111
|% 3,33
|
|EREGL
|34,50
|582.800.429
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,26
|496.793.412
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,21
|314.568.569
|% 1,84
|
|YKBNK
|3,85
|396.670.420
|% 0,79
|
|THYAO
|27,86
|2.445.677.046
|% 0,72
|
|ODAS
|1,60
|132.877.151
|% 2,56
|
|KRDMD
|14,61
|1.047.590.359
|% 1,25
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6837
|14,6934
|% -0,04
|
|Euro
|16,1483
|16,1708
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,1142
|19,2101
|% 0,04
|
|Frank
|15,5404
|15,6340
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8986
|3,9182
|% -0,17
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|2,51
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.017
|6.108
|47,00
|
|Tam
|5.967
|6.118
|18,29
|
|Yarım
|2.884
|2.960
|8,85
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|4,42
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|-0,06
|
|B. Petrol
|99,00
|99,00
|-0,91
|
Seans Raporu
13:30
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866