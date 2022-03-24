***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 11:04
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.223631 TL dir. 23.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.33 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 23.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012576
BIST
14:312.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,67
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:3114,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0356
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8667
En Düşük
14,7947
14:3116,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0769
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4219
En Düşük
16,2775
14:31930,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 930,15
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
930,44
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ULUSE
|70,45
|13.753.483
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|60.195.885
|% 9,98
|
|ENSRI
|18,63
|63.048.035
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.078.592
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,14
|26.939.301
|% 8,57
|
|PKENT
|232,40
|8.124.007
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|43.957.621
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,79
|60.892.654
|% -7,33
|
|KAPLM
|63,10
|15.036.969
|% -7,21
|
|KRDMD
|15,91
|2.417.450.574
|% 3,78
|
|THYAO
|28,12
|1.409.639.166
|% 0,07
|
|EREGL
|33,80
|1.201.594.767
|% 0,90
|
|GARAN
|12,05
|1.056.821.249
|% -0,99
|
|SISE
|14,23
|771.703.305
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,91
|2.417.450.574
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,29
|334.928.579
|% -2,14
|
|DOHOL
|3,24
|463.354.831
|% -2,11
|
|YKBNK
|3,95
|555.465.524
|% -1,74
|
|GARAN
|12,05
|1.056.821.249
|% -0,99
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8601
|14,8645
|% 0,24
|
|Euro
|16,3815
|16,4177
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,5484
|19,6464
|% 0,04
|
|Frank
|15,8920
|15,9878
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9490
|3,9688
|% 0,11
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|8,54
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.135
|6.288
|41,54
|
|Yarım
|2.965
|3.041
|20,10
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,02
|
Seans Raporu
14:29
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-
14:44SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 761, 294 adet işlem
-
14:43GWIND
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 214, 980 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 2, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 18, 453.00 milyon TL de
-
14:42GZNMI
Yüzde 8.14 oranında artışla 41.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 311, 364 adet işlem
-
14:41FORMT
Yüzde 6.14 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 509, 976 adet işlem