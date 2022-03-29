***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 10:54
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.162347 TL dir. 28.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013622
BIST
12:072.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,26
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.192
En Düşük
2.182
12:0714,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8413
En Düşük
14,7891
12:0716,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0850
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3705
En Düşük
16,2656
12:07912,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,25
|Açılış
|: 912,56
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ULUSE
|93,65
|1.129.794
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.524.958
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|PSGYO
|15,53
|85.353.833
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|39.117.912
|% -9,95
|
|PKENT
|233,00
|26.777.014
|% -5,48
|
|PAPIL
|20,96
|6.397.944
|% -3,94
|
|PENGD
|3,72
|27.375.820
|% -3,88
|
|THYAO
|29,48
|1.030.201.020
|% 1,45
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|SISE
|14,58
|757.285.290
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,25
|676.282.390
|% 0,66
|
|ODAS
|1,88
|513.449.288
|% 4,44
|
|ODAS
|1,88
|513.449.288
|% 4,44
|
|KARSN
|5,58
|955.710.057
|% 8,14
|
|EKGYO
|2,40
|301.906.047
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|214.333.032
|% 8,09
|
|DOHOL
|3,33
|195.298.033
|% 2,78
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8295
|14,8375
|% 0,15
|
|Euro
|16,3516
|16,3631
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,3221
|19,4190
|% -0,08
|
|Frank
|15,7729
|15,8680
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,20
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,19
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.137
|-69,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-69,37
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,56
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,78
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
|
Seans Raporu
12:07
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-
12:22CEMTS
Yüzde 6.95 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 767 adet işlem
-
12:21ODAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 225, 305 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 01 artarak (% 0.79 ) 2, 419
-
12:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PSGYO, CEOEM
-
12:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, SISE