***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 09:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.322924 TL dir. 26.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.95 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.04.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024141
BIST
10:282.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,04
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:2814,8150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:2815,7222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0244
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:28904,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,68
|Açılış
|: 904,67
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UFUK
|25,96
|1.361.498
|% 10,00
|
|KAPLM
|69,65
|9.453.228
|% 7,32
|
|ACSEL
|45,86
|23.499.888
|% 6,35
|
|PKART
|16,52
|3.700.145
|% 6,17
|
|BAKAB
|22,16
|4.100.373
|% 4,82
|
|EUHOL
|2,55
|830.415
|% -9,89
|
|TSPOR
|5,46
|48.319.016
|% -6,19
|
|PAMEL
|108,40
|1.305.033
|% -4,58
|
|SAFKR
|7,52
|28.339.935
|% -3,96
|
|FORMT
|1,58
|1.918.253
|% -3,07
|
|THYAO
|38,86
|663.177.900
|% -0,61
|
|ASELS
|25,08
|438.704.485
|% -2,03
|
|EREGL
|33,42
|336.201.173
|% 1,03
|
|KRDMD
|14,52
|303.094.262
|% -0,89
|
|SISE
|17,53
|264.521.250
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,59
|154.632.088
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,95
|208.090.041
|% 0,20
|
|ODAS
|2,36
|80.768.091
|% -0,42
|
|TSKB
|1,87
|42.249.055
|% -2,09
|
|KRDMD
|14,52
|303.094.262
|% -0,89
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8078
|14,8150
|% 0,11
|
|Euro
|15,7156
|15,7222
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,5423
|18,6353
|% -0,03
|
|Frank
|15,2839
|15,3759
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9359
|3,9556
|% 0,09
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|-3,30
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,61
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
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10:42ALBRK
Yüzde -19.34 oranında düşüşle 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 400, 020 adet işlem
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10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 21 kaybederek (% -0.01 ) 2, 704
-
10:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
-
10:41XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 5, 326.00 milyon TL de
-
10:41OZKGY
Yüzde -49.90 oranında düşüşle 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 526 adet işlem