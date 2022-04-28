***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 11:06
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.316725 TL dir. 27.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.90 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.04.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024700
BIST
15:132.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,38
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:1314,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:1315,5904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0361
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:13898,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,62
|Açılış
|: 898,53
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:11
|BOSSA
|44,00
|23.448.297
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.258.671
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.725.598
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.619.321
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.099.788
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,87
|41.320.529
|% -8,17
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,84
|19.179.857
|% -5,44
|
|THYAO
|41,28
|4.172.288.296
|% 1,93
|
|GARAN
|15,02
|1.760.176.633
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,05
|1.167.281.957
|% -1,09
|
|SISE
|17,93
|1.071.790.226
|% 0,62
|
|EREGL
|33,72
|1.005.429.598
|% -1,81
|
|ALBRK
|1,25
|409.284.376
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,70
|711.976.242
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,97
|986.650.378
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|223.860.920
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,05
|1.167.281.957
|% -1,09
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8201
|14,8247
|% 0,11
|
|Euro
|15,5790
|15,5924
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,3749
|18,4670
|% -0,79
|
|Frank
|15,1565
|15,2478
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9390
|3,9587
|% 0,08
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-3,43
|
|Altın Gr.
|898
|899
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.065
|-29,00
|
|Tam
|5.945
|6.093
|-33,93
|
|Yarım
|2.873
|2.947
|-16,42
|
|Çeyrek
|1.441
|1.474
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26KLSYN
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 058, 196 adet işlem
-
15:23BMSCH
Yüzde -7.93 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 130, 529 adet işlem
-
15:22XU100
Endeks 2, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 24, 333.00 milyon TL de
-
15:20TTKOM
Yüzde -15.18 oranında düşüşle 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 473, 377 adet işlem
-
15:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PGSUS, THYAO