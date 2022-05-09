***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 16:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.05.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.351904 TL dir. 06.05.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.71 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 06.05.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027776
BIST
17:252.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,28
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:2515,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1503
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:2515,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1208
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:25903,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,72
|Açılış
|: 903,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:23
|IMASM
|21,94
|7.746.202
|% 9,92
|
|BMSTL
|19,69
|330.639.241
|% 7,36
|
|CONSE
|4,09
|51.220.006
|% 0,25
|
|IZINV
|19,18
|3.102.069
|% -1,54
|
|LIDER
|20,38
|112.661.520
|% -2,21
|
|IZINV
|19,18
|3.102.069
|% -1,54
|
|BMSTL
|19,69
|330.639.241
|% 7,36
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0824
|15,0953
|% 1,01
|
|Euro
|15,8781
|15,8950
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,5537
|18,6467
|% 0,94
|
|Frank
|15,1311
|15,2222
|% 0,53
|
|Riyal
|4,0138
|4,0339
|% 1,07
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,92
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.200
|-4,00
|
|Tam
|6.090
|6.245
|9,53
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|4,60
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,75
|
Seans Raporu
17:23
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17:39
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