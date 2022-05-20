***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 10:39
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.35446 TL dir. 18.05.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.24 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.05.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031391
BIST
12:422.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,79
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:4215,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1382
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:4216,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1022
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9384
En Düşük
16,7772
12:42948,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,33
|Açılış
|: 948,85
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:42
|IMASM
|46,90
|19.549.818
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|7.021.516
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.851.979
|% 9,73
|
|GENTS
|4,70
|35.012.197
|% 8,80
|
|SEYKM
|7,73
|40.133.326
|% 8,11
|
|OZRDN
|9,77
|2.246.769
|% -8,18
|
|SMRTG
|21,46
|77.851.586
|% -7,18
|
|PAMEL
|98,20
|5.070.949
|% -7,18
|
|ULUSE
|178,70
|41.015.258
|% -6,93
|
|SANKO
|10,99
|10.327.304
|% -6,31
|
|GARAN
|16,23
|1.909.460.745
|% 3,71
|
|THYAO
|42,56
|1.144.155.186
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,13
|970.608.518
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,39
|872.252.758
|% 0,00
|
|SISE
|19,76
|709.971.522
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,39
|872.252.758
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,13
|970.608.518
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,19
|139.832.431
|% 1,71
|
|GARAN
|16,23
|1.909.460.745
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,65
|296.350.025
|% 1,15
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9743
|15,9801
|% 0,87
|
|Euro
|16,9225
|16,9384
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,8717
|19,9714
|% 0,65
|
|Frank
|16,3631
|16,4617
|% 0,66
|
|Riyal
|4,2474
|4,2687
|% 0,64
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,22
|
|Altın Gr.
|949
|949
|8,39
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.274
|6.432
|30,49
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,75
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,29
|