***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 10:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.412045 TL dir. 27.05.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.80 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.05.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033255
BIST
12:102.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 62,18
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:1016,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1958
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:1017,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2464
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6646
En Düşük
17,4021
12:10979,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,70
|Açılış
|: 979,98
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EGEPO
|9,46
|12.549.386
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.424.238
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,57
|169.162.402
|% -6,20
|
|TDGYO
|7,19
|5.189.131
|% -5,39
|
|DAGHL
|27,34
|3.811.543
|% -4,07
|
|KRTEK
|16,47
|9.672.842
|% -3,74
|
|THYAO
|49,02
|3.910.174.428
|% 8,88
|
|SISE
|20,98
|1.141.925.507
|% 2,84
|
|KARSN
|7,00
|1.026.417.581
|% 1,89
|
|SAHOL
|20,96
|871.160.678
|% 3,15
|
|FROTO
|301,70
|853.448.939
|% 5,82
|
|KARSN
|7,00
|1.026.417.581
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,90
|377.362.050
|% 2,36
|
|THYAO
|49,02
|3.910.174.428
|% 8,88
|
|EKGYO
|2,62
|200.854.984
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,25
|86.911.370
|% 1,63
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3816
|16,3869
|% 1,21
|
|Euro
|17,6364
|17,6552
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,6625
|20,7662
|% 1,33
|
|Frank
|17,0601
|17,1628
|% 1,28
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 1,25
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,03
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,70
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|41,00
|
|Tam
|6.466
|6.627
|38,12
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,44
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,13
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,74
|
Seans Raporu
12:10
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-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 29 artarak (% 2.71 ) 2, 249
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, CASA, SNKRN, ALMAD, EGEPO
-
12:24
OZRDN, COSMO, EGEPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
KRTEK, LIDFA, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:24
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 205 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 35 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem