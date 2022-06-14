***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 09:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.407781 TL dir. 13.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.45 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 13.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037122
BIST
18:102.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
0
En Düşük
0
18:1017,2020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0596
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
18:1017,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9666
18:101.013,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.013,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ISCTR
|11,19
|1.160.751.227
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|6.926.251
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|ARZUM
|18,23
|57.863.271
|% 2,62
|
|ULKER
|15,34
|15.569.049
|% 0,00
|
|TTRAK
|227,20
|46.567.672
|% 0,00
|
|SEKFK
|5,59
|9.900.791
|% 0,00
|
|RYSAS
|9,20
|54.474.427
|% 0,00
|
|YATAS
|14,32
|32.890.091
|% 0,00
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1962
|17,2020
|% -0,35
|
|Euro
|17,9682
|17,9994
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,9253
|21,0302
|% 0,27
|
|Frank
|17,2586
|17,3626
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5797
|4,6027
|% -0,11
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.708
|6.825
|7,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,90
|