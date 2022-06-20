***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 10:02
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.458132 TL dir. 17.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.28 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 17.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038178
BIST
14:202.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,11
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:2017,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:2018,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:201.024,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.024,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:20
|EGEEN
|2.205,50
|146.946.122
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.139
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|24.131.302
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|CASA
|117,00
|278.789
|% -4,10
|
|THYAO
|49,82
|4.086.704.684
|% 3,40
|
|EREGL
|27,90
|2.076.331.417
|% -3,26
|
|SASA
|45,80
|1.018.832.732
|% -0,52
|
|SISE
|21,98
|919.116.743
|% 0,37
|
|TUPRS
|258,60
|835.201.576
|% -3,65
|
|ODAS
|3,08
|682.390.892
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,89
|639.922.977
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,02
|436.296.596
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,61
|247.009.163
|% -0,38
|
|THYAO
|49,82
|4.086.704.684
|% 3,40
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3280
|17,3302
|% 0,03
|
|Euro
|18,2522
|18,2705
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,1652
|21,2713
|% 0,24
|
|Frank
|17,9145
|18,0224
|% 0,75
|
|Riyal
|4,6039
|4,6270
|% 0,01
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.803
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.340
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,24
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 46 kaybederek (% -0.23 ) 2, 770
-
14:34XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 21, 114.00 milyon TL de
-
14:34TUPRS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 258.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 192, 662 adet işlem
-
14:33OZRDN
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 690 adet işlem
-
14:32KRDMD
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 964, 567 adet işlem