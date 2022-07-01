***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 11:03
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.524921 TL dir. 30.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.60 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040601
BIST
11:012.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 23,45
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.430
En Düşük
2.400
11:0116,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0314
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:0117,4932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0342
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:01964,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,15
|Açılış
|: 964,77
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:59
|KOZAL
|182,20
|563.453.033
|% 7,18
|
|BMSCH
|11,57
|47.280.675
|% 6,24
|
|MAKIM
|16,20
|176.514.935
|% 6,23
|
|GESAN
|44,60
|116.338.396
|% 6,14
|
|ISSEN
|27,06
|13.956.556
|% 5,70
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,11
|56.157.235
|% -4,69
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|LIDFA
|10,95
|19.647.065
|% -3,44
|
|THYAO
|47,72
|1.115.296.363
|% 1,97
|
|KOZAL
|182,20
|563.453.033
|% 7,18
|
|SISE
|21,34
|374.161.999
|% -0,74
|
|TUPRS
|268,90
|327.651.122
|% 1,66
|
|KOZAA
|27,20
|269.822.432
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,65
|153.425.785
|% 0,38
|
|THYAO
|47,72
|1.115.296.363
|% 1,97
|
|TSKB
|2,05
|43.827.495
|% 1,99
|
|ODAS
|2,92
|61.631.925
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,33
|82.034.580
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7196
|16,7319
|% 0,20
|
|Euro
|17,4658
|17,4967
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,1914
|20,2926
|% -0,38
|
|Frank
|17,3794
|17,4841
|% -0,17
|
|Riyal
|4,4430
|4,4653
|% 0,18
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-13,70
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.146
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,16
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14IPEKE
Yüzde 5.83 oranında artışla 17.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 738, 578 adet işlem
-
11:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 26 artarak (% 1.01 ) 2, 635
-
11:13XU100
Endeks 2, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 6, 385.00 milyon TL de
-
11:13SEKUR
Yüzde 4.83 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 592 adet işlem
-
11:12GESAN
Yüzde 6.24 oranında artışla 44.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 669 adet işlem