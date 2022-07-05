***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 10:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.523263 TL dir. 04.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041418
BIST
11:112.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.392
11:1116,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1516
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9778
En Düşük
16,7799
11:1117,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
11:11982,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,91
|Açılış
|: 982,68
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:09
|RTALB
|6,86
|35.065.614
|% 7,36
|
|OYAYO
|10,17
|6.686.058
|% 6,94
|
|GLRYH
|3,14
|10.785.001
|% 4,67
|
|MZHLD
|90,80
|8.704.212
|% 4,37
|
|BLCYT
|15,81
|12.660.767
|% 4,15
|
|ULUSE
|210,00
|10.610.880
|% -8,70
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|LIDFA
|9,43
|11.341.806
|% -6,08
|
|ESCOM
|18,38
|7.372.958
|% -5,74
|
|THYAO
|47,44
|1.044.882.534
|% -0,50
|
|EREGL
|26,22
|464.745.727
|% 1,00
|
|KOZAL
|193,80
|373.454.924
|% -1,37
|
|SISE
|21,22
|351.523.541
|% 0,09
|
|KOZAA
|28,26
|304.586.781
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,82
|252.991.431
|% -0,35
|
|ODAS
|2,74
|127.203.375
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,27
|169.647.221
|% -0,23
|
|TSKB
|1,97
|61.643.119
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,78
|281.040.157
|% 1,03
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9660
|16,9787
|% 0,91
|
|Euro
|17,5711
|17,5875
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,4080
|20,5104
|% 0,61
|
|Frank
|17,5571
|17,6629
|% 0,79
|
|Riyal
|4,5007
|4,5232
|% 0,77
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,00
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,95
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.569
|6.655
|29,00
|
|Yarım
|3.215
|3.254
|14,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,44
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24FLAP
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 859 adet işlem
-
11:23LIDFA
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 217, 728 adet işlem
-
11:21LIDFA
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 158, 350 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, HEKTS
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.18 ) 2, 128