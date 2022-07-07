***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 11:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.516075 TL dir. 06.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10.69 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 06.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042859
BIST
11:082.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,36
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.408
11:0817,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0811
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3021
En Düşük
17,1857
11:0817,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1659
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:08969,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,06
|Açılış
|: 969,77
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:06
|IZFAS
|2,47
|1.854.913
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.844.148
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|106.746.825
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,78
|11.927.545
|% 8,76
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|175,70
|7.516.703
|% -5,69
|
|KZBGY
|85,50
|643.477
|% -3,93
|
|EUKYO
|3,25
|112.013
|% -2,69
|
|KRDMD
|10,56
|206.813.379
|% -2,04
|
|THYAO
|48,50
|863.621.507
|% 0,17
|
|SISE
|21,50
|457.173.209
|% 0,66
|
|EREGL
|26,20
|411.416.868
|% -1,73
|
|SASA
|41,36
|308.764.668
|% 2,63
|
|KOZAL
|167,00
|302.290.902
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,26
|171.040.609
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,75
|91.288.994
|% -0,36
|
|ODAS
|2,79
|76.456.810
|% 0,72
|
|TSKB
|2,05
|55.189.899
|% 1,49
|
|AKBNK
|8,04
|192.675.724
|% 1,64
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2852
|17,2962
|% 0,47
|
|Euro
|17,6893
|17,7156
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,6083
|20,7117
|% 0,72
|
|Frank
|17,7436
|17,8505
|% 0,47
|
|Riyal
|4,5938
|4,6168
|% 0,47
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|4,39
|
|Altın Gr.
|970
|971
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.522
|6.635
|27,00
|
|Yarım
|3.192
|3.244
|13,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|