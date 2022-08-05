***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 10:27
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.623395 TL dir. 04.08.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.99 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 04.08.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052224
BIST
12:092.719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,84
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:0917,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:0918,3888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:091.032,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.032,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:09
|OBASE
|13,97
|4.479.397
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.116.534
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.052.794
|% 9,95
|
|RODRG
|23,28
|3.589.737
|% 9,50
|
|OZGYO
|3,16
|109.118.899
|% 7,85
|
|ASUZU
|297,00
|82.587.735
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.653.733
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,20
|11.339.234
|% -6,77
|
|YAYLA
|4,74
|10.072.096
|% -5,58
|
|BMSCH
|14,08
|29.051.854
|% -4,54
|
|THYAO
|55,70
|1.705.096.248
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|823.157.927
|% -0,59
|
|SASA
|49,46
|633.871.832
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,95
|632.994.511
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|426.832.738
|% 6,97
|
|TSKB
|3,14
|494.755.024
|% 0,96
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,09
|465.953.597
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,09
|510.392.549
|% 0,59
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9583
|17,9622
|% 0,29
|
|Euro
|18,3765
|18,3888
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7429
|21,8519
|% 0,11
|
|Frank
|18,7401
|18,8530
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,28
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.909
|6.960
|-30,00
|
|Yarım
|3.367
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,49
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24ISFIN
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 681, 077 adet işlem
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 87 kaybederek (% -0.17 ) 2, 917
-
12:23XU100
Endeks 2, 719 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 16, 204.00 milyon TL de
-
12:23AKSUE
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 32.02 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 910 adet işlem
-
12:22TRGYO
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 057, 913 adet işlem