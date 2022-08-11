***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2022 11:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.665059 TL dir. 10.08.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.58 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.08.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054484
BIST
14:252.864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 34,37
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:2517,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0992
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9682
En Düşük
17,8065
14:2518,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1745
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:251.034,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.034,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,96
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BARMA
|43,56
|7.035.245
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|124.975.560
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|431.245.860
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.965.342
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|181.039.479
|% 9,80
|
|TIRE
|19,84
|201.927.823
|% -9,98
|
|PAMEL
|189,40
|13.519.529
|% -8,94
|
|OLMK
|11,70
|48.263.757
|% -8,59
|
|KZBGY
|31,90
|40.366.531
|% -8,54
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,75
|4.312.115.854
|% 1,00
|
|AKBNK
|10,03
|1.700.037.328
|% 2,35
|
|YKBNK
|5,58
|1.574.256.339
|% 3,14
|
|SASA
|52,95
|1.503.942.426
|% 0,28
|
|SISE
|24,40
|1.342.488.517
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,58
|1.574.256.339
|% 3,14
|
|EKGYO
|3,62
|878.753.099
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,16
|762.991.804
|% -0,72
|
|ISCTR
|6,15
|1.069.539.833
|% 1,82
|
|AKBNK
|10,03
|1.700.037.328
|% 2,35
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9661
|% 0,54
|
|Euro
|18,5647
|18,5834
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,8515
|21,9611
|% 0,40
|
|Frank
|19,0068
|19,1213
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,58
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|4,83
|
|Cumhuriyet
|6.897
|7.001
|-14,00
|
|Tam
|6.935
|6.985
|1,00
|
|Yarım
|3.379
|3.415
|1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,03
|
|B. Petrol
|98,15
|98,15
|0,75
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39DMSAS
Yüzde 6.86 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 466, 683 adet işlem
-
14:38DENGE
Yüzde 6.35 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 028, 613 adet işlem
-
14:37XU100
Endeks 2, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 33, 875.00 milyon TL de
-
14:37DERHL
Yüzde 5.43 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 521, 916 adet işlem
-
14:36TLMAN
Yüzde 5.44 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 012 adet işlem