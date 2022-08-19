***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 10:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.08.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.677917 TL dir. 18.08.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.81 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.08.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057033
BIST
11:593.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 7,94
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.019
11:5918,1042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
11:5918,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:591.020,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.020,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:59
|HKTM
|13,31
|900.648
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.943.683
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.155.158
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|328.530.026
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,86
|44.325.427
|% -8,24
|
|OZRDN
|16,25
|8.645.173
|% -8,09
|
|GZNMI
|42,34
|242.909.933
|% -7,68
|
|DENGE
|2,25
|36.651.338
|% -7,41
|
|THYAO
|69,40
|2.197.232.482
|% -0,36
|
|SISE
|25,52
|1.837.150.149
|% 0,08
|
|EREGL
|30,14
|1.366.416.288
|% 2,24
|
|KRDMD
|12,23
|1.295.506.016
|% 4,09
|
|TUPRS
|335,60
|1.151.029.810
|% 2,01
|
|YKBNK
|5,77
|975.750.006
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,62
|467.161.580
|% -0,55
|
|KRDMD
|12,23
|1.295.506.016
|% 4,09
|
|ALBRK
|1,94
|203.835.680
|% -1,02
|
|ISCTR
|6,89
|713.374.242
|% -1,57
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0968
|18,1042
|% 0,14
|
|Euro
|18,2638
|18,2742
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,4528
|21,5604
|% -0,19
|
|Frank
|18,8276
|18,9410
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8052
|4,8293
|% 0,20
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,69
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.849
|6.909
|-28,00
|
|Yarım
|3.337
|3.378
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|-1,32
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14KZBGY
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 430, 799 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 3, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 24, 809.00 milyon TL de
-
12:13FADE
Yüzde 4.90 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 905 adet işlem
-
12:10MEGAP
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 244, 018 adet işlem
-
12:10MEGAP
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 244, 018 adet işlem