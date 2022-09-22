***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 10:34
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.834013 TL dir. 21.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,97 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064626
BIST
11:313.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 41,23
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:3118,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:3118,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2121
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
11:31988,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 988,11
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ULUSE
|130,60
|15.992.042
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|219.242.699
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.623.819
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,87
|27.160.203
|% 9,46
|
|UNLU
|7,10
|35.704.600
|% 8,90
|
|PINSU
|7,22
|17.393.222
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|311.742.826
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|5.237.593
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|22.161.996
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,35
|1.289.609.014
|% 0,86
|
|SISE
|27,52
|1.211.318.582
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,15
|794.610.129
|% 2,29
|
|SASA
|58,35
|746.040.604
|% 1,66
|
|AKBNK
|11,66
|680.082.565
|% 1,22
|
|EKGYO
|3,93
|600.676.411
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,06
|596.416.335
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,15
|794.610.129
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,81
|311.742.826
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,66
|680.082.565
|% 1,22
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3526
|18,3677
|% 0,22
|
|Euro
|18,2479
|18,2594
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,7287
|20,8327
|% 0,65
|
|Frank
|18,6987
|18,8113
|% -1,02
|
|Riyal
|4,8661
|4,8905
|% 0,18
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,83
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,87
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.684
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|91,11
|91,11
|1,28
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44CRDFA
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 860, 641 adet işlem
-
11:43DMSAS
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 180 adet işlem
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 96 artarak (% 1.39 ) 3, 569
-
11:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
11:42OBASE
Yüzde 5.85 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 180 adet işlem