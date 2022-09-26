***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 10:13
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.873924 TL dir. 23.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,94 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 23.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065112
BIST
11:093.266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -16,04
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:0918,4537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0397
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4589
En Düşük
18,4086
11:0917,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:09976,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,13
|Açılış
|: 976,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:07
|GRNYO
|4,62
|4.042.362
|% 10,00
|
|ULKER
|23,94
|119.721.478
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|60.133.077
|% 9,64
|
|GMTAS
|3,84
|40.952.870
|% 9,40
|
|ELITE
|27,34
|36.547.700
|% 8,92
|
|PINSU
|5,85
|22.791.623
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|119.961.102
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|661.894
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|105.376.104
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|35.373.862
|% -9,96
|
|SASA
|63,60
|1.040.738.973
|% 2,75
|
|THYAO
|69,60
|998.789.054
|% -1,76
|
|HEKTS
|52,30
|699.074.171
|% 3,36
|
|VESTL
|37,62
|583.018.453
|% 5,20
|
|ASELS
|30,52
|506.214.867
|% 1,40
|
|SKBNK
|2,28
|263.455.575
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,74
|336.395.801
|% 6,04
|
|EKGYO
|3,91
|240.615.208
|% -1,51
|
|YKBNK
|6,74
|361.177.456
|% -2,88
|
|ISCTR
|7,53
|336.528.365
|% -3,83
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4429
|18,4537
|% 0,22
|
|Euro
|17,8479
|17,8784
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,7175
|19,8164
|% -1,05
|
|Frank
|18,6886
|18,8012
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8935
|4,9181
|% 0,29
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,26
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.668
|6.753
|-9,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,15
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22ISCTR
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 220, 362 adet işlem
-
11:20TSKB
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 219, 887 adet işlem
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, PGSUS, YKBNK
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 89 kaybederek (% -0.34 ) 2, 898
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, ULKER, TEKTU