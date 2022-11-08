***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 09:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.981635 TL dir. 07.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,06 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077800
BIST
11:104.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 55,04
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.389
En Düşük
4.297
11:1018,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1305
|Açılış
|: 18,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6123
En Düşük
18,4157
11:1018,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0536
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:10999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,10
|Açılış
|: 999,29
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,52
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:08
|DESA
|42,98
|29.249.945
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.913.425
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.388.481
|% 9,76
|
|TEZOL
|21,98
|150.180.821
|% 9,68
|
|DITAS
|23,42
|7.254.679
|% -36,50
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|38,12
|4.925.852.728
|% 4,10
|
|THYAO
|110,80
|3.341.749.992
|% 3,36
|
|KRDMD
|13,63
|1.991.069.124
|% -1,59
|
|PETKM
|14,61
|1.250.538.023
|% -0,27
|
|ASELS
|36,04
|1.168.197.574
|% 1,07
|
|EKGYO
|4,68
|1.098.952.588
|% -2,30
|
|KRDMD
|13,63
|1.991.069.124
|% -1,59
|
|SKBNK
|2,14
|273.373.086
|% 2,88
|
|EREGL
|38,12
|4.925.852.728
|% 4,10
|
|PETKM
|14,61
|1.250.538.023
|% -0,27
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6017
|18,6085
|% 0,71
|
|Euro
|18,5901
|18,6009
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,2684
|21,3751
|% 0,24
|
|Frank
|18,6970
|18,8097
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,65
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,86
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.683
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,41
|97,41
|-0,51
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:22GUBRF
Yüzde 7.30 oranında artışla 158.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 822 adet işlem
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, AKSEN, KRDMD
-
11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EREGL, THYAO
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 6 artarak (% 1.11 ) 3, 874
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, DESA, SNKRN, IHEVA