***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 09:52
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.296213 TL dir. 28.12.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 13,01 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.12.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091064
BIST
11:165.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 32,79
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.383
En Düşük
5.332
11:1618,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:1619,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1016
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:161.088,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.088,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:14
|TERA
|17,71
|648.593
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.265.261
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.732.713
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|ULUFA
|11,74
|43.576.792
|% -8,28
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,33
|618.041.897
|% -5,93
|
|THYAO
|141,00
|1.722.153.517
|% 0,64
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ASELS
|59,30
|1.073.626.315
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,35
|1.059.053.396
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|772.144.431
|% 2,59
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|TSKB
|4,34
|200.190.504
|% 1,88
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7176
|18,7237
|% 0,07
|
|Euro
|19,9389
|19,9648
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,4775
|22,5903
|% 0,25
|
|Frank
|20,1319
|20,2531
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,02
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,78
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.342
|7.399
|9,00
|
|Yarım
|3.556
|3.620
|2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,07
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|-1,18
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 59 artarak (% 0.50 ) 4, 748
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, RYGYO, DIRIT, RYSAS, TERA, SAMAT
-
11:29
UZERB, SAMAT, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:29
QNBFL, OZSUB, PLTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:29
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 183 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 61 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem