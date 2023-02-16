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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2023 10:29
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15.02.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.420412 TL dir. 15.02.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,33 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin  "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma"  başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde  izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü  gereği, sektörel bazda hazırlanan  15.02.2023 tarihli  portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.     
  
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113852


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OYAKC 30,14 178.943.763 % 10,00  
NIBAS 19,04 3.219.912 % 9,99  
CMBTN 613,00 2.795.893 % 9,99  
TUPRS 632,30 341.342.097 % 9,98  
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Altın Ons 1.840 1.840 1,90  
Altın Gr. 1.115 1.115 1,10  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.574 7.639 4,00  
Yarım 3.700 3.738 2,00  
Çeyrek 1.850 1.869 1,00  
Gümüş.Ons 21,65 21,68 0,01  
Gümüş Gr. 13,12 13,14 0,00  
B. Petrol 85,94 85,94 0,56  
Seans Raporu 10:43
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