***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2023 10:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.03.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.692204 TL dir. 16.03.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,13 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.03.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125785
BIST
11:405.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 45,38
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4019,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4020,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1272
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:401.179,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.179,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TUCLK
|31,30
|24.351.120
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.191.400
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.529.504
|% 9,93
|
|VKFYO
|6,79
|10.666.009
|% 9,69
|
|MARKA
|10,60
|18.643.971
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|45,00
|10.228.819
|% -5,22
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,85
|2.621.957.829
|% 8,22
|
|GOKNR
|20,32
|2.309.832.124
|% 4,31
|
|ISCTR
|14,95
|1.265.647.011
|% 1,70
|
|ASELS
|56,95
|903.457.371
|% 1,33
|
|THYAO
|133,60
|834.294.256
|% 1,06
|
|GOKNR
|20,32
|2.309.832.124
|% 4,31
|
|ISCTR
|14,95
|1.265.647.011
|% 1,70
|
|AKFGY
|4,11
|290.764.292
|% 9,02
|
|EKGYO
|7,38
|520.020.336
|% 2,36
|
|YKBNK
|11,53
|651.667.937
|% 1,50
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0006
|19,0047
|% 0,08
|
|Euro
|20,2568
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,0003
|23,1156
|% 0,25
|
|Frank
|20,4611
|20,5844
|% 0,47
|
|Riyal
|5,0424
|5,0677
|% -0,05
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,64
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,33
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.921
|8.006
|20,00
|
|Yarım
|3.883
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,12
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,68
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 11 artarak (% 0.85 ) 4, 751
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKART, VAKFN, TUCLK, CRFSA, SUMAS
-
11:55
BRKVY, SOKE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
ETYAT, VKING, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55BVSAN
Yüzde 4.28 oranında artışla 67.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 956, 887 adet işlem