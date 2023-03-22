***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2023 10:10
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.586866 TL dir. 21.03.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9,751 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.03.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126926
BIST
10:454.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,54
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.944
En Düşük
4.891
10:4519,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,3212
En Düşük
19,0033
10:4520,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,7829
En Düşük
20,4489
10:451.186,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.186,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SMART
|7,92
|5.886.315
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|3.536.498
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|3.580.609
|% 9,98
|
|EGGUB
|78,50
|20.006.208
|% 9,94
|
|ONCSM
|133,80
|57.043.743
|% 9,94
|
|SEKUR
|18,40
|5.137.025
|% -5,88
|
|EUKYO
|5,00
|734.870
|% -5,84
|
|VANGD
|6,60
|2.743.098
|% -5,58
|
|ULUSE
|164,40
|41.276.590
|% -4,59
|
|BALAT
|15,31
|169.941
|% -4,31
|
|ASTOR
|66,70
|1.917.360.852
|% 5,87
|
|GOKNR
|24,98
|666.041.833
|% 1,13
|
|THYAO
|123,90
|536.021.699
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|501.936.331
|% 0,22
|
|ASELS
|53,40
|372.626.716
|% 0,19
|
|EKGYO
|6,68
|348.489.354
|% 1,52
|
|ISCTR
|13,67
|501.936.331
|% 0,22
|
|ASTOR
|66,70
|1.917.360.852
|% 5,87
|
|GOKNR
|24,98
|666.041.833
|% 1,13
|
|YKBNK
|10,22
|246.612.559
|% -0,68
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0271
|19,0570
|% 0,19
|
|Euro
|20,5006
|20,5157
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,2787
|23,3954
|% 0,43
|
|Frank
|20,5272
|20,6509
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0536
|5,0790
|% 0,07
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.186
|1.186
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.007
|8.099
|-25,00
|
|Yarım
|3.925
|3.963
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.962
|1.982
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,68
|
Seans Raporu
10:45
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