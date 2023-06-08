***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 10:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.06.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 3.688752 TL dir. 07.06.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,869 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.06.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157059
BIST
11:185.556
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -5,15
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1823,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1145
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1825,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,3448
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:181.462,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:18
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|58.032.685
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.888.128
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.824.861
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,25
|63.827.155
|% 9,68
|
|DOGUB
|15,12
|79.894.142
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,23
|7.860.012
|% -9,36
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|MARKA
|10,26
|10.512.172
|% -5,00
|
|IHEVA
|1,81
|29.844.542
|% -3,72
|
|THYAO
|171,20
|2.084.881.814
|% -0,75
|
|YKBNK
|12,36
|1.706.231.691
|% 2,06
|
|AKBNK
|18,76
|1.631.196.311
|% 2,01
|
|GARAN
|31,00
|1.425.086.050
|% 3,40
|
|ISCTR
|13,73
|1.395.538.476
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,05
|1.129.075.109
|% 1,00
|
|YKBNK
|12,36
|1.706.231.691
|% 2,06
|
|ISCTR
|13,73
|1.395.538.476
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,76
|1.631.196.311
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,57
|157.886.546
|% 2,39
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3543
|23,3698
|% 0,49
|
|Euro
|25,2152
|25,2894
|% 1,38
|
|Sterlin
|29,0366
|29,1822
|% 0,67
|
|Frank
|25,6012
|25,7554
|% 0,58
|
|Riyal
|6,2108
|6,2419
|% 0,44
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.463
|11,67
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.802
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,83
|0,29
|
|B. Petrol
|76,92
|76,92
|-0,03
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33MARKA
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 331 adet işlem
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ODAS, SISE
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 5 kaybederek (% -0.11 ) 5, 018
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SODSN, PENTA, BURVA
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11:31
YESIL, TMSN, PARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında