***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 10:24
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.08.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.089049 TL dir. 16.08.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 30,79 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.08.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186314
BIST
'
10:307.690
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 27,38
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:3027,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0590
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:3029,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1124
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:301.652,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.652,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UNLU
|15,62
|50.185.051
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.053.942
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|20.967.967
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.512.167
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|194.039.086
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|26.595.466
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|AVTUR
|7,55
|5.514.248
|% -6,79
|
|EMKEL
|30,66
|7.613.777
|% -4,90
|
|NETAS
|39,74
|7.927.057
|% -4,75
|
|ASTOR
|133,00
|1.807.884.514
|% 1,29
|
|TUPRS
|121,20
|1.407.876.315
|% 1,68
|
|THYAO
|254,40
|1.327.670.511
|% -0,04
|
|SDTTR
|347,60
|1.114.087.646
|% 7,28
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|ZOREN
|4,80
|347.793.347
|% -2,64
|
|YKBNK
|16,50
|745.260.631
|% 1,48
|
|SKBNK
|4,21
|152.930.967
|% 2,18
|
|ADESE
|1,96
|69.876.756
|% -2,49
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0953
|27,1008
|% 0,21
|
|Euro
|29,5110
|29,5322
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,4034
|34,5759
|% 0,12
|
|Frank
|30,6802
|30,8650
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2047
|7,2408
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|5,08
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.071
|11.152
|28,00
|
|Yarım
|5.552
|5.602
|15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.801
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|0,21
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,38
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:43TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 179.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 901 adet işlem
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10:42AGHOL
Yüzde 5.46 oranında artışla 214.50 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 087 adet işlem
-
10:41XU100
Endeks 7, 697 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 18, 574.00 milyon TL de
-
10:41SMRTG
Yüzde 4.13 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 594 adet işlem
-
10:40GEDIK
Yüzde 4.97 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 523 adet işlem