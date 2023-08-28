***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2023 12:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.244595 TL dir. 25.08.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 32,41 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.08.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189883
BIST
'
16:427.978
En Düşük
|Değişim
|: 3,39%
|| 261,64
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4226,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0356
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4228,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1396
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:421.637,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.637,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZENR
|44,66
|910.872.632
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.896.493
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.566.368
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.317.490
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|117.992.977
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.947.946
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.206.489.436
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|55,00
|10.648.836.191
|% 7,21
|
|THYAO
|253,20
|8.692.761.370
|% 6,39
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,60
|6.943.047.641
|% 8,93
|
|TUPRS
|142,40
|6.318.577.302
|% 6,67
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,99
|1.368.487.889
|% 2,46
|
|YKBNK
|17,07
|4.593.151.207
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,65
|2.242.225.034
|% 0,12
|
|SKBNK
|4,19
|868.990.203
|% 4,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5673
|% 0,13
|
|Euro
|28,7172
|28,7475
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3260
|33,4931
|% 0,17
|
|Frank
|29,8969
|30,0770
|% -0,00
|
|Riyal
|7,0624
|7,0978
|% 0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,47
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.968
|11.052
|-49,00
|
|Yarım
|5.501
|5.547
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.773
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|-0,09
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
-
16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
-
16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
-
16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem