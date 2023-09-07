***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2023 09:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.09.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.241003 TL dir. 06.09.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 29,92 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 06.09.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192441
BIST
'
10:308.282
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 99,85
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.282
10:3026,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0268
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:3028,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0368
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:301.655,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.655,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:30
|GRNYO
|12,10
|15.095.615
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|ARZUM
|61,70
|118.438.694
|% 9,98
|
|OFSYM
|101,70
|75.050.227
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|329.534.549
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|176.289.051
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|562.817.577
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|70.993.219
|% -9,97
|
|BRSAN
|774,50
|1.649.117.075
|% 6,50
|
|THYAO
|246,20
|1.017.571.056
|% 0,49
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|SISE
|54,90
|764.903.882
|% 1,01
|
|EKGYO
|9,26
|431.781.912
|% 0,22
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,07
|394.930.549
|% 1,07
|
|SKBNK
|4,66
|103.568.939
|% 1,97
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8371
|26,8428
|% 0,10
|
|Euro
|28,7697
|28,8053
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,3705
|33,5378
|% -0,18
|
|Frank
|29,9694
|30,1499
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1381
|7,1739
|% 0,16
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,06
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.995
|11.094
|-17,00
|
|Yarım
|5.515
|5.568
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,37
|90,37
|-0,23
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 955, 240 adet işlem
-
10:44ACSEL
Yüzde 6.16 oranında artışla 117.20 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 411 adet işlem
-
10:43BRYAT
Yüzde 7.29 oranında artışla 2, 596.30 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 746 adet işlem
-
10:41XU100
Endeks 8, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 639.00 milyon TL de
-
10:41BRYAT
Yüzde 7.48 oranında artışla 2, 601.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 274 adet işlem