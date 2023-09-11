***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 11:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.262472 TL dir. 08.09.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 29,46 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 08.09.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193651
BIST
'
12:018.355
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 29,57
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
12:0126,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0350
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
12:0128,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1014
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
12:011.664,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,39
|Açılış
|: 1.664,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BOSSA
|11,66
|71.595.171
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.932.436
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|483.608.540
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.637.097
|% -7,43
|
|BYDNR
|53,80
|175.715.648
|% -7,24
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|THYAO
|241,60
|2.552.564.222
|% -0,70
|
|ISCTR
|23,82
|2.383.610.590
|% -3,56
|
|KZGYO
|48,80
|1.864.210.565
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,90
|1.858.098.128
|% -2,09
|
|ZOREN
|5,24
|1.655.686.446
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,57
|1.344.663.905
|% 0,95
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|KLGYO
|3,41
|437.795.268
|% 2,10
|
|SKBNK
|5,70
|740.623.960
|% 3,26
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8670
|26,8733
|% 0,14
|
|Euro
|28,8291
|28,8439
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,5342
|33,7023
|% 0,52
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1463
|7,1822
|% 0,18
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,80
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,34
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,38
|
Seans Raporu
11:59
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-
12:13XU100
Endeks 8, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
12:13CEMTS
Yüzde 4.19 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 641 adet işlem
-
12:11IHYAY
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 355, 261 adet işlem
-
12:10BAYRK
Yüzde 8.89 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 671 adet işlem
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.18 ) 7, 308