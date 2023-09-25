***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2023 12:06
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.09.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.33785 TL dir. 22.09.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 28,83 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.09.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197053
BIST
'
12:138.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 173,52
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1327,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0689
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1328,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:131.681,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.681,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:13
|CIMSA
|325,70
|817.384.915
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|155.061.746
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|TMPOL
|52,65
|21.603.012
|% -4,45
|
|EUKYO
|10,39
|5.788.521
|% -4,24
|
|ATAGY
|9,58
|20.979.878
|% -4,20
|
|TUPRS
|162,90
|3.620.455.495
|% 5,71
|
|THYAO
|229,20
|3.298.289.737
|% 1,37
|
|KRDMD
|29,62
|3.229.923.600
|% 7,63
|
|KONTR
|345,70
|3.064.028.473
|% 8,17
|
|ISCTR
|25,22
|2.966.746.628
|% 1,29
|
|ZOREN
|5,04
|741.377.956
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,10
|1.074.280.323
|% 2,40
|
|ADESE
|2,66
|305.126.989
|% 7,69
|
|SKBNK
|5,88
|640.784.623
|% 5,38
|
|CEMAS
|5,51
|446.910.740
|% -1,43
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2054
|27,2107
|% 0,25
|
|Euro
|28,9295
|28,9403
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,1449
|33,3112
|% 0,07
|
|Frank
|29,7868
|29,9662
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2316
|7,2679
|% 0,25
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.343
|11.514
|-29,00
|
|Tam
|11.114
|11.185
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,31
|
Seans Raporu
12:13
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-
12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 26 artarak (% 1.97 ) 8, 610
-
12:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, TUPRS, THYAO
-
12:28XU100
Endeks 8, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 63, 180.00 milyon TL de
-
12:28NATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 313.60 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 299 adet işlem
-
12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem