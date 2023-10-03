***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 09:47
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.10.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.426373 TL dir. 02.10.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 31,24 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 02.10.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198838
BIST
'
12:148.550
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 62,55
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.529
En Yüksek
8.563
12:1427,4968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0476
|Açılış
|: 27,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,5843
En Düşük
27,3884
12:1428,8720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0818
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2189
En Düşük
28,7254
12:141.614,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.614,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.617,80
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TARKM
|493,00
|203.741.297
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|852.195.639
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|405.484.063
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|33.394.652
|% 10,00
|
|BFREN
|7.413,80
|15.435.532
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|560.786
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|340.819
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|1.267.027
|% -9,99
|
|QNBFB
|327,30
|791.739
|% -9,98
|
|USAK
|11,77
|63.778.597
|% -7,83
|
|THYAO
|251,00
|3.709.219.844
|% -0,95
|
|PETKM
|21,38
|2.977.511.170
|% 3,69
|
|ZOREN
|6,81
|2.938.388.529
|% 8,61
|
|EREGL
|45,08
|2.799.088.831
|% 0,67
|
|ASTOR
|134,90
|2.239.700.587
|% 1,35
|
|ZOREN
|6,81
|2.938.388.529
|% 8,61
|
|PETKM
|21,38
|2.977.511.170
|% 3,69
|
|EKGYO
|8,40
|970.066.609
|% 0,00
|
|KOZAL
|29,28
|2.024.492.606
|% 1,81
|
|KRDMD
|31,02
|2.094.566.549
|% 2,58
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4907
|27,4957
|% 0,17
|
|Euro
|28,8536
|28,8655
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,1183
|33,2844
|% 0,13
|
|Frank
|29,7413
|29,9204
|% -0,08
|
|Riyal
|7,3097
|7,3464
|% 0,19
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,03
|
|Cumhuriyet
|11.069
|11.236
|20,00
|
|Tam
|10.821
|10.920
|-20,00
|
|Yarım
|5.427
|5.477
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.705
|2.738
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|0,00
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:26AZTEK
Yüzde 4.92 oranında artışla 96.00 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 535 adet işlem
-
12:25ERBOS
Yüzde 8.82 oranında artışla 217.20 lira fiyatla işlem gören hissede 697, 103 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, TAVHL
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 67 artarak (% 0.41 ) 7, 446
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, SMART, VBTYZ, MIATK, HATSN, DMRGD, FONET, TARKM, HUBVC, KLKIM