***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2023 09:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.307382 TL dir. 18.10.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 26,24 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.10.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207624
BIST
'
11:057.885
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 42,57
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0528,0043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0529,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0829
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:051.758,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.756,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:03
|MEKAG
|44,24
|2.620.512
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.236.674
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.466.445
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|34,26
|36.835.339
|% -8,54
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9955
|28,0063
|% 0,02
|
|Euro
|29,5853
|29,6034
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,8536
|34,0233
|% -0,02
|
|Frank
|31,0203
|31,2072
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4474
|7,4847
|% 0,16
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|1,97
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.758
|5,99
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.878
|11.989
|-6,00
|
|Yarım
|5.957
|6.017
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.970
|3.009
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,72
|0,16
|
|B. Petrol
|90,89
|90,89
|-0,61
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 967.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 199 adet işlem
-
11:17ISMEN
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 327, 915 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 0.24 ) 8, 222
-
11:16XU100
Endeks 7, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 271.00 milyon TL de
-
11:16DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 724 adet işlem