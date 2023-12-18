***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 13:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2023 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 4.262318 TL dir. 15.12.2023 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 27,35 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.12.2023 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226432
BIST
'
16:237.883
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -110,94
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2329,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0821
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2331,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1529
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:231.890,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.890,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.612.949
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|ORMA
|137,30
|5.361.153
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.090.984
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.196.288
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|633.562.294
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.820.883
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.645.436
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.566.445.920
|% 1,48
|
|THYAO
|248,30
|4.833.587.645
|% -1,95
|
|YKBNK
|21,54
|2.995.042.400
|% -0,46
|
|EREGL
|42,40
|2.816.009.914
|% 1,19
|
|AKBNK
|39,48
|2.776.212.966
|% 0,97
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.645.436
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,74
|5.566.445.920
|% 1,48
|
|YKBNK
|21,54
|2.995.042.400
|% -0,46
|
|EKGYO
|7,42
|809.478.827
|% 0,13
|
|MOBTL
|4,66
|402.861.705
|% -9,34
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0560
|29,0612
|% 0,28
|
|Euro
|31,7709
|31,7808
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,6827
|36,8667
|% 0,17
|
|Frank
|33,3500
|33,5509
|% 0,60
|
|Riyal
|7,7229
|7,7617
|% 0,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|954,75
|956,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,70
|1.182,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,29
|2.023,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:23
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