***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 22.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.adına hareket eden gerçek kişi İbrahim Emrah SİLAV'ın yerine Mehmet Emre TİMURKAN atanmış olup Sayın Mehmet Emre TİMURKAN'ın özgeçmişine ekte yer verilmiştir.Şirketimiz 22.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Erol ERGÖNEN yerine Mustafa Serdar BAŞOĞLU atanmış olup, Sayın Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun özgeçmişine ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261608BIST