***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET EMRE TİMURKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 22.03.2024 İcrada Görevli OYAK - Danışman Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GÖKHAN EROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Yardımlaşma Kurumu Kurumsal Finansman Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiBEKİR YENER YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 11.12.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815283 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıALAADDİN VAROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841925 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli OYAK Maden Metalurji Grubu Finansal Yönetim ve Mali İşler Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261606BIST