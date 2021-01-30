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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.01.2021 03:53



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2021
Karar Sayısı
2021/01-4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI  SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ
BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
 
FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN       
KARAR TARİHİ: 29/01/2021                                                                        
KARAR SAYISI :  2021 / 01-4
 
Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların ve Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
-          Tarafımızca incelendiğini,
  -        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  -          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla
 
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
          Bekir Yener YILDIRIM
Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı
        Alaaddin VAROL
Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi

        Murat NERMİN
Genel Müdür





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906583


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