***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 20:08
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
2022/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ
BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stand
12:042.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,99
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
12:0414,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0780
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
12:0415,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0799
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
12:04903,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,88
|Açılış
|: 903,58
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler12:04
|ALKA
|35,02
|48.351.843
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|14.133.337
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.177.527
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.618.293
|% 9,74
|
|TIRE
|16,83
|73.369.345
|% 9,00
|
|PETUN
|24,58
|41.308.538
|% -7,52
|
|TSPOR
|4,82
|93.738.416
|% -7,49
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,52
|312.100.968
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,65
|3.007.828.378
|% 4,47
|
|THYAO
|42,56
|1.387.714.498
|% -0,28
|
|KOZAL
|186,60
|810.535.393
|% 5,01
|
|KOZAA
|34,54
|587.656.930
|% 6,28
|
|TUPRS
|247,10
|534.462.461
|% 0,73
|
|SISE
|19,65
|3.007.828.378
|% 4,47
|
|ODAS
|2,52
|312.100.968
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,88
|486.338.508
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,68
|219.631.143
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,22
|60.659.241
|% 0,00
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9356
|14,9390
|% 0,52
|
|Euro
|15,7802
|15,7920
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,3731
|18,4653
|% 0,39
|
|Frank
|15,1109
|15,2020
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9698
|3,9897
|% 0,54
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|3,96
|
|Altın Gr.
|903
|903
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|4,00
|
|Tam
|6.037
|6.191
|14,20
|
|Yarım
|2.918
|2.995
|6,87
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,71
|