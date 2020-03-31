***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Denetimden Sorumlu Komitede Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Mahmut Cengiz AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesine,Kurumsal Yönetim Komitesinde Mahmut Cengiz AYDIN'ın Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Naim ZORLU'nun üye olarak görevlendirilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Mahmut Cengiz AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833675BIST