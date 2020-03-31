***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 19:57
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Denetimden Sorumlu Komitede Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Mahmut Cengiz AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesinde Mahmut Cengiz AYDIN'ın Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Naim ZORLU'nun üye olarak görevlendirilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Mahmut Cengiz AYDIN'ın üye olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833675
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
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|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1864
|8,2275
|% 0,53
|
|Frank
|6,8381
|6,8793
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7521
|1,7609
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|-42,96
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|Altın Gr.
|336
|336
|-7,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|13,96
|14,01
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|2,98
|2,98
|0,00
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|B. Petrol
|26,06
|26,06
|-0,36
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