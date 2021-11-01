***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.11.2021 19:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaaddin VAROL ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) üye olarak görevlendirilmelerine,
Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılmamasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973769
BIST
11:411.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:419,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
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9,5631
En Düşük
9,4675
11:4111,0504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0242
|Açılış
|: 11,0150
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|Önceki Kapanış
|: 10,9900
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11,1023
En Düşük
10,9907
11:41548,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,53
|Açılış
|: 548,31
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:41
|DOBUR
|64,40
|9.903.751
|% 9,99
|
|HEDEF
|3,77
|86.460.120
|% 9,91
|
|ERBOS
|121,80
|113.384.583
|% 9,04
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|70.601.769
|% 6,82
|
|BIOEN
|22,40
|154.860.325
|% -9,31
|
|AKFGY
|5,55
|20.344.256
|% -8,87
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,34
|12.028.187
|% -8,49
|
|KRGYO
|6,82
|27.012.407
|% -7,84
|
|GARAN
|10,23
|1.292.070.528
|% 0,99
|
|TSPOR
|5,56
|525.705.107
|% -6,71
|
|THYAO
|15,37
|509.931.708
|% 0,59
|
|SISE
|8,58
|327.931.648
|% 0,59
|
|SASA
|30,60
|308.069.057
|% 1,93
|
|GARAN
|10,23
|1.292.070.528
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,84
|297.435.251
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,56
|525.705.107
|% -6,71
|
|GSRAY
|3,88
|253.244.968
|% -2,27
|
|MRGYO
|0,99
|59.712.540
|% 4,21
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5201
|9,5240
|% -0,13
|
|Euro
|11,0408
|11,0504
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9506
|13,0156
|% -0,32
|
|Frank
|10,4110
|10,4737
|% -0,34
|
|Riyal
|2,5296
|2,5423
|% -0,20
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,13
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|0,42
|
Seans Raporu
11:41
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11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7 artarak (% 0.42 ) 1, 661
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11:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, YKBNK
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11:54XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 7, 345.00 milyon TL de
-
11:54VERTU
Yüzde 4.33 oranında artışla 22.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 675, 145 adet işlem
-
11:53MRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 564, 299 adet işlem