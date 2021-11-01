***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.11.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaaddin VAROL ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) üye olarak görevlendirilmelerine,Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılmamasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973769BIST