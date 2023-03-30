***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2023 18:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaaddin VAROL ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) üye olarak görevlendirilmelerine, Denetim Komitesi'nde Bekir Yener YILDIRIM'ın Başkan, Alaaddin VAROL'un Üye olarak görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Alaaddin VAROL Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Naim ZORLU'nun üye olarak görevlendirilmelerine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129897
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0487
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1784
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.220,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.220,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,12
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1645
|19,1684
|% 0,25
|
|Euro
|20,9275
|20,9647
|% 0,99
|
|Sterlin
|23,6460
|23,7646
|% 0,63
|
|Frank
|20,8891
|21,0149
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0905
|5,1160
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|13,97
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,13
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.201
|8.300
|24,00
|
|Yarım
|4.021
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.031
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
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17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
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17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem